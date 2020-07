Twee loodsen en nieuwe bollenoogst in brand: "Levenswerk van 30 jaar verwoest"

'T VELD - Bij een brand op het bloembollenbedrijf Wit Flowerbulbs in Moerbeek zijn twee loodsen compleet verwoest. Het vuur ontstond rond kwart over zes vanmorgen. Buren schrokken wakker van de sirenes. "Zwarte rookwolken trokken over ons huis. Ik hoorde ontploffingen en toen ging het helemaal mis."

Bij de brand kwam veel rook vrij. Rook en roetdelen trokken over de wijde omgeving. Buren waren vooral bang dat het vuur over zou slaan. "Het is ging eerst door onze bomen heen over ons huis, maar nadat de wind draaide ging het de andere kant op. Daar hadden wel geluk mee," vertelt Gianni Joosten aan NH Nieuws.

Zijn zus Jorena schrok wakker van de sirenes: "Ik keek uit mijn raam en zag de rookwolken eruit slaan. Het was heel heftig. We zijn naar buiten gelopen. Eerst was het nog de eerste schuur en toen ging de tweede. Je voelde ook de hitte ver op ons erf, dus dat was wel even schrikken."

Nico Wit, eigenaar van het bollenbedrijf, is te aangeslagen om te reageren. Hij laat in het voorbijgaan wel weten dat de nieuwe oogst bollen en dertig jaar levenswerk verloren is gegaan. De brandweer kon het overslaan naar drie andere schuren en een woonhuis voorkomen.

Tranen

"Ik had wel even tranen, vooral toen ook in de tweede schuur brand uitbrak. Ik vind het zo erg voor ze," vertelt Lorena. "Het is heel triest. Het is hun levenswerk," vult Gianni aan.

De Veiligheidsregio adviseert veehouders de koeien voorlopig binnen te houden. Door de brand zijn grote roetdelen in de omliggende weilanden trecht gekomen. Omwonenden vrezen ook dat met de rook glasdeeltjes zijn meegekomen van de zonnepanelen op het dak van de loodsen.