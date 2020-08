België geeft code oranje af voor Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Onze provincie is volgens het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken een risicogebied als het gaat om corona. Naast regio's in Frankrijk, Spanje, Kroatië en Engeland, is in de ogen van de belgen ook in Noord-Holland een 'verhoogde waakzaamheid' nodig en wordt afgeraden onze provincie te bezoeken.