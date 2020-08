Beverwijks verzorgingshuis in lockdown na coronabesmetting: "We gaan maar weer bellen"

BEVERWIJK - In verzorgingshuis Huis ter Wijck van ViVa! Zorggroep is vandaag het coronavirus bij een uitzendkracht vastgesteld. De bewoners moeten opnieuw in quarantaine en er zal grootschalige worden getest. Simone was net onderweg naar haar licht dementerende moeder toen ze een belletje kreeg: "Ze zeiden dat ze slecht nieuws hadden."

Google streetview

Simone zat met haar zoon in de auto op weg naar haar 90-jarige moeder met de schone was toen ze gebeld werd. "Ik nam op en het was iemand van het verzorgingshuis. Ze zeiden dat ze slecht nieuws hadden en mijn zoon schrok. Hij dacht 'ze is overleden'." Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. De verzorger vertelde dat er op de vijfde verdieping iemand positief was getest op het coronavirus. "Ze zeiden dat er nog verder getest moet worden maar dat er ook op de achtste en negende etage positief getest was", vertelt Simone. Bellen Eenmaal bij het tehuis heeft ze de was aan een medewerker afgegeven en rechtsomkeert gemaakt. "De vorige keer sloeg corona de afdeling van mijn moeder over en dat hoop je nu natuurlijk ook. Gelukkig krijgt ze er niet heel veel van mee. Tijdens de vorige quarantaine hebben we veel gebeld en dat gaan we nu ook maar weer doen." Of de moeder van Simone ook wordt getest weet ze nog niet. "We horen binnenkort wat er precies gaat gebeuren." De uitzendkracht, die op meerdere afdelingen werkte, had klachten en was op verzoek van de zorggroep op Covid-19 getest en bleek positief. "Met alle opgedane kennis en ervaring en uit voorzorg om iedereen zo goed mogelijk te beschermen, weten we nu dat het tijdelijk nodig is om, beperkt en in beschermingsmateriaal gestoken, bezoek toe te laten", laat Viva weten.

Reactie ViVa! Zorggroep Viva zegt de situatie voor haar bewoners, hun naasten en alle medewerkers te betreuren en er alles aan te doen om de quarantaine zo kort mogelijk te laten duren. Dit weekeinde worden alle bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers getest. Volgens Viva is goed te achterhalen wie er met wie contact heeft gehad in Huis ter Wijck. "De GGD is uiteraard nauw betrokken en samen met hen volgen we de ontwikkelingen op de voet. Alle benodigde protocollen zijn paraat en er is ruim voldoende beschermingsmateriaal voor iedereen. We zijn erg trots op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers in Huis ter Wijck en de snelle actie die ondernomen is. Iedereen is op de hoogte van de te nemen stappen en was goed voorbereid op een eventuele nieuwe ronde van verdenkingen in verband met Covid-19", aldus de zorggroep.