Jelle Duin gaat op jacht naar doelpunten bij MVV

MAASTRICHT - AZ verhuurt Jelle Duin voor een seizoen aan MVV. In Alkmaar, waar de Heemstedenaar voor de beloftenploeg uitkwam, had de spits weinig uitzicht op speeltijd. Bij de eerstedivisionist uit Maastricht moet Duin voor de doelpunten gaan zorgen.

Afgelopen seizoen speelde Duin op huurbasis bij FC Volendam. In vijftien officiële duels kwam de 21-jarige aanvaller tot vijf doelpunten. In november raakte de Noord-Hollander geblesseerd, waarna hij in februari weer voorzichtig werd gebracht door trainer Wim Jonk. In maart werd de competitie vervolgens stilgelegd wegens de uitbraak van het coronavirus.