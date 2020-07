Weesp wil fijne weten van 'plots' gesloopte historische schoorsteen

WEESP - Weesp wil tot in detail weten wat er gebeurd is met de historische schoorsteen, die afgelopen weekend plots gesloopt bleek. Een dag nadat er een monumentenaanvraag werd gedaan om de schoorsteen te redden van de sloop, ging het gevaarte plots tegen de vlakte. "We doen onderzoek naar de exacte toedracht", vertelt een woordvoerder van de gemeente Weesp tegen NH Nieuws.

De historische industriële schoorsteen stond al een tijdje op de nominatie om te slopen om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakte vlak voor het weekend bekend een aanvraag te hebben gedaan voor een monumentenstatus, om het gevaarte te redden van de sloopkogel. Dat bleek tevergeefs: een dag later was er slechts een berg bakstenen over van de schoorsteen. "Heel opvallend", reageerde Karel Loeff van Heemschut gisteren boos en verbaasd.

Onderzoek naar exacte toedracht

Hoe de schoorsteen gesloopt is, door wie en waarom, weten ook burgemeester en wethouders van Weesp nog niet. "Voordat wij inhoudelijk ingaan op wat er is gebeurd, willen wij eerst onderzoek doen naar de exacte toedracht. Voor dat onderzoek hebben wij enige tijd nodig", laat een woordvoerder weten.

De gemeente laat weten later deze week meer te kunnen vertellen over wat er precies gebeurd is.

Dan moet ook duidelijk worden of de schoorsteen al zogeheten 'voorbescherming' genoot. Als dat zo is, dan is de sloop een strafbaar feit. De gemeente wil daar nu nog niet inhoudelijk op reageren.