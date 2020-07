Historische Weesper schoorsteen dag na aanvraag monumentenstatus gesloopt: "Heel opvallend"

WEESP - De aanvraag voor een monumentenstatus was nog maar net op de mat van de gemeente geploft of er was niets meer van een historische industriële schoorsteen in Weesp over. Nog voor de gemeente haar zegje heeft kunnen doen, is de metershoge pijp een dag na de aanvraag gesloopt en is er slechts een grote stapel bakstenen overgebleven. "Heel opvallend", zegt Karel Loeff van Erfgoedvereniging Bond Heemschut die de schoorsteen graag wilde behouden.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakte vlak voor het weekend bekend de laatste historische industriële schoorsteen van Weesp te willen redden. De schoorsteen van een voormalige margarinefabriek is het restant van het rijke industriële verleden van de Vechtstad, die met stoomwasserijen en de cacaofabriek van Van Houten vol stond met zulke schoorstenen.

De restanten van de fabriek brandden elf jaar geleden af, de schoorsteen bleef staan. Het terrein staat op het punt om herontwikkeld te worden. De schoorsteen stond daardoor op de nominatie gesloopt te worden.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut wilde de sloop van de schoorsteen voorkomen en deed een monumentenaanvraag. "Het was voor ons goed voor te stellen dat de schoorsteen een plek krijgt in de geplande nieuwbouw en daardoor toch behouden kan worden als verwijzing naar het verleden", zegt Karel Loeff van Heemschut.

Stapel bakstenen

Maar nu is van de schoorsteen niet meer over dan een stapel bakstenen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Is de schoorsteen versneld gesloopt om de voorkomen dat het door een monumentenstatus beschermd zou worden? Of is er iets anders aan de hand? Loeff tast in het duister. "Maar het is wel heel opvallend", zegt Loeff.

Heemschut wil dat de gemeente gaat kijken naar welke status de schoorsteen had. Een mogelijkheid is dat de schoorsteen al zogeheten 'voorbescherming' had. "Dat zou kunnen betekenen dat de sloop strafbaar is, maar dat is nu nog gissen."

De gemeente Weesp heeft nog niet op de kwestie gereageerd.