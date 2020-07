AMSTELLAND - Medewerkers van de dierenambulance Ronde Venen/Amstelland willen voortaan met bodycams op meldingen af. Ze worden naar eigen zeggen regelmatig agressief bejegend en voelen zich dan ook steeds minder veilig.

NH Nieuws

Zo ging het vorige week nog mis toen medewerkers van de dienst afgingen op de melding van een zieke kat. Toen ze de chip van het beestje probeerden te scannen werd de ambulance klemgereden door een familielid van de katteneigenaar. "Hij was in de veronderstelling dat we de kat mee zouden nemen. We konden niet met de man communiceren en hij bleef maar schreeuwen", vertelt Van Praag. "Hij kwam op nog geen tien centimeter afstand van de chauffeur te staan. Met z'n vinger in de lucht dat 'ie ons wel even zou vertellen van hoe en wat. Doordat onze collega's rustig bleven, is de man afgetaaid."

Quote "Ze zijn al agressief voordat ze weten waarom we er zijn" ELlen van praag, medewerker dierenambulance

Van Praag werkt al jaren bij de dierenambulance en volgens haar staan zulke incidenten al lang niet meer op zich. "We merken gewoon dat het vaker gebeurt. Als je je dienst begint weet je nooit wat er op je pad komt. Nooit. Op zich is het dus afwisselend", vertelt ze gekscherend. "Mensen zijn al agressief voordat ze gevraagd hebben waarom we er zijn." Na eerder genoemd incident is wat betreft Van Praag de maat vol. Op Facebook roept ze mensen op geld te doneren zodat ze bodycams kan aanschaffen. "Dan kunnen we aangifte doen. We hebben dan beelden die we kunnen laten zien aan de politie. We staan op die manier veel sterker. Nu hebben we amper bewijs." Tekst gaat verder na de video

Medewerkers dierenambulance willen bodycams vanwege toenemende agressie - NH Nieuws

Andere dierenambulances in de regio herkennen zich niet direct in het beeld dat Van Praag schetst. De dienst in Waterland benadrukt wel dat mensen regelmatig hoog in hun emotie zittten. "Daar moet je wat tegenover zetten. Als jij aardig bent, zijn de andere mensen het ook", vertelt een medewerker. "Mensen hebben een kort lontje. Als jij normaal reageert dan wordt het lontje vanzelf langer", geeft de medewerker als tip mee.

Verveling De dierenambulance Velsen zegt geen toename van agressie te merken. Toch krijgen medewerkers telefonisch weleens de volle lading. "Maar dit is meestal omdat mensen ons werk niet begrijpen", benadrukt een medewerker. "Veel meer mensen werken nu thuis. Dan zien ze ineens een zwerfkat en willen ze dat wij die komen ophalen. Maar dat mag niet zomaar. Die kat kan van iemand zijn. Als we 'm ophalen zou het diefstal zijn. Dat begrijpen mensen vaak niet. Maar van agressie hebben we geen last." Een goede bodycam kost volgens de dierenambulance Ronde Venen/Amstelland rond de 500 euro. Hoeveel geld er al is opgehaald, is nog niet bekend.