Petten krijgt opnieuw 'bat-station': waar gaat die ruige dwergvleermuis naartoe?

PETTEN - Op het panoramaduin van Petten komt opnieuw een antenne te staan voor onderzoek naar vleermuizen. Met het vleermuismeetstation willen onderzoekers nagaan welke routes vleermuizen vliegen en of ze bijvoorbeeld last kunnen kijgen van toekomstige windmolenparken op zee.

Onderzoekers van Wageningen Marine Research uit Den Helder hebben afgelopen jaar ook al meetpalen geplaatst in het duingebied. Zij meten de vliegbewegingen van de ruige dwergvleermuis. De wetenschappers doen dit in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken.

Zenders

De ruige dwergvleermuis trekt in de trek-periode in grote aantallen door de Kop van Noord-Holland. Het diertje komt helemaal uit de Baltische staten, nestelt onder meer in het Wildrijk bij Sint Maartenszee en vliegt verder naar het zuiden.

Komende maand zullen de onderzoekers opnieuw ruige dwergvleermuizen zenderen. Hoe het met de vleermuizen van afgelopen jaar is vergaan is nog niet duidelijk. "Het is nog te vroeg voor meetresultaten," zegt Sander Lagerveld van de Wageningen Universiteit. "We gaan dit jaar 150 vleermuizen zenderen. Volgend najaar zijn die resultaten beschikbaar."

Klap

De geplaatste meetpalen zijn zogenaamde richt-antennes (bat-detectors). Daarmee kunnen de wetenschappers precies bepalen waar de vleermuis vliegt en welke route hij volgt. Vraag is of de vleermuizen over zee vliegen richting Engeland of vooral de kustlijn volgen richting België.

Onderzoekers maken zich zorgen over het voortbestaan van de ruige dwergvleermuis. Een klap of drukgolf van een wiek kan al funest zijn, zegt Lagerveld. "Als je het aantal windmolens dat er op de zuidelijke Noordzee bijkomt bij elkaar optelt, en je gaat uit van één slachtoffer per molen, komt de soort al in gevaar."