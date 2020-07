Blokkerse autosloper wil opgeviste Ferrari aan Artis schenken: 'Voor in aquarium'

BLOKKER - De Ferrari Mondial uit 1987 die vorige maand tijdens een duikoefening door de Amsterdamse brandweer op de bodem van het IJ werd ontdekt, wordt mogelijk een decorstuk in een van de aquaria in de Amsterdamse dierentuin Artis.

Dat bevestigt Lowie Hoedt, eigenaar van autodemontagebedrijf De Ooyevaar in Blokker, na berichtgeving van AT5 tegenover NH Nieuws. Als erkend sloper vraagt de Amsterdamse politie hem geregeld om inbeslaggenomen auto's te vernietigen. "Via deze weg is ook de Ferrari naar ons toe gekomen." Toch verdwijnt de Ferrari, in tegenstelling tot andere auto's, niet in de persmachine. "Normaal komt 'ie er dan als een pakketje uit."

Gisteren zei Hoedt voor de camera van de Amsterdamse stadszender dat er 'grof geld wordt geboden' voor de auto, maar dat het de wens van het sloopbedrijf is 'om hem bij Artis te krijgen'. "Ze hebben daar het onderwatergebeuren van de Amsterdamse grachten nagebouwd", vertelt Hoedt in onderstaande reportage, "wellicht dat de auto in z'n geheel of in delen daar tot z'n recht kan komen."