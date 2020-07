Ferrari van bodem IJ getakeld: "Onze plicht om uit te zoeken wat daar gebeurd is"

Het gaat om een Ferrari Mondial met bouwjaar 1987. De brandweerduikers vonden de wagen al op 17 juni. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie werd in kennis gesteld en om verder onderzoek te kunnen doen werd er op 29 juni opnieuw naar het voertuig gedoken. Maar door het zand en de modder was dat toen dus ook al zonder succes.

'Als gestolen opgegeven'

De restanten van de Ferrari worden door de politie op een andere plek onderzocht. Uitgesloten moet worden dat de auto betrokken geweest is bij een misdrijf. "Dat het om een Ferrari gaat die in het IJ ligt, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Het is onze plicht als politie om uit te zoeken wat daar gebeurd is", zei een politiewoordvoerder eerder tegen AT5.

Volgens een getuige is de auto jaren geleden als gestolen opgegeven.