Slot en Koopmeiners zijn dolblij dat er weer gevoetbald mag worden

"Je kunt over heel veel dingen heel tevreden zijn, maar over het allerbelangrijkste zijn we niet tevreden. Dat is namelijk het resultaat", gaat hij verder. "Als je de kansenverhouding en het spelbeeld neemt, dan denk ik dat we heel dominant waren en veel kansen hebben gecreëerd."

Eind augustus speelt AZ al in de voorronde van de Champions League. Het gaat dan net als zaterdag om één duel. "Over één wedstrijd wint misschien niet altijd de beste ploeg in voetbal. Dat vind ik een belangrijke les voor vandaag."