Larense wethouder ontkent 'gijzelen van gemeenteraad'

LAREN - De Larense wethouder Peter Calis ontkent dat hij de gemeenteraad gijzelt. Tijdens de extra algemene ledenvergadering van Larens Behoud van vorige week zaterdag beloofde Calis dat de leden eerst geraadpleegd zullen worden voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het Brinkplan.

Wethouder Peter Calis (Rechts) in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag - Daan Visser

Dat stond het geschreven in het persbericht van Larens Behoud. Hierdoor kreeg Calis veel kritiek van zijn collega wethouders Erwin van der Brink (CDA), Bart Vos (Groen Laren) en Nico Wechter (D66). Ze betichten Calis van het 'gijzelen van de gemeenteraad.' In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag reageerde de wethouder op de kritiek van zijn collega's en laat hij weten dat dit een misvatting is. "Het college doet een voorstel en de raad gaat erover. De wethouder kan nooit aan de ledenvergadering zeggen dat zij mogen beslissen. Ik ben er wel voorstander van dat de voorstellen aan leden van de steunfractie's worden voorgelegd", zegt Peter Calis. "We willen allemaal hetzelfde, namelijk een mooi en levendig Laren." Volgens Calis geeft de ledenvergadering advies mee aan hun wethouders, maar mogen wethouders zelf bepalen of ze meegaan in het advies.

Een ander kritiekpunt is dat er te weinig inspraakmogelijkheden zijn geweest en geen alternatieven zijn besproken. Dit opperde Jaqcueline Timmerman, fractievoorzitter van oppositiepartij Liberaal Laren, in NH Gooi Zaterdag. Ook dat is volgens Calis niet het geval. "Er zijn twee uitgebreide inspraakavonden geweest in het Brinkhuis. Dit is breed gecommuniceerd en zijn er alternatieven voor het opvangen van water bij de Brink besproken."

Langlopende kwestie De kwestie van de herinrichting van de Larense Brink speelt al langere tijd. Laren heeft al jaren last van wateroverlast wanneer het hard regent. De Brink is door zijn lage ligging daardoor meerdere keren overstroomd. De gemeenteraad presenteerde het Brinkplan om dit op te lossen. Hierin stond dat 41 van de pakweg 100 bomen moest worden gekapt. Iets wat veel Laarders in het verkeerde keelgat schoot. Volgens Liberaal Laren zou dit ten koste gaan van het historische aangezicht van de Brink en zou de geliefde plek veranderen in een badkuip. Dit heeft de partij aangezet om een demonstratie te organiseren.