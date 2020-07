Amerikaans avontuur bij Atlanta United ten einde voor Frank de Boer

ATLANTA - Frank de Boer is niet langer trainer van Atlanta United. Dat heeft de club vrijdagavond bevestigd. Ook assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en video-analist Erwin Koenis gaan per direct weg bij Atlanta United.

De oud-international uit Grootebroek werd in 2018 aangesteld als vervanger van Gerardo Martino. In zijn eerste seizoen verloor hij met de club de eindstrijd van de Eastern Conference van Toronto FC. De Boer werd met Atlanta United al vroeg uitgeschakeld in het MLS is Back Tournament.

"Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gehad bij Atlanta United", laat De Boer weten. "Coachen in de MLS en wonen in Atlanta was een geweldige ervaring en een welkome nieuwe uitdaging. Ik zal de supporters hier in Atlanta nooit vergeten, ze zijn echt bijzonder. Ik wil de spelers, coaches en staf bedanken voor al hun steun, het was mij een genoegen om met jullie allemaal samen te werken."

Carrière als trainer

De 50-jarige De Boer begon zijn loopbaan als hoofdtrainer eind 2010 bij Ajax. Met de Amsterdammers behaalde hij vier landstitels op rij. In de zomer van 2016 ging De Boer aan de slag bij Internazionale, waar hij een kleine drie maanden later alweer moest vertrekken. Ook bij zijn volgende werkgever, het Engelse Crystal Palace, volgde snel ontslag.