Frank de Boer moet wachten op groepstrainingen in MLS

Het Amerikaanse voetbalseizoen werd in maart na twee speelrondes stilgelegd vanwege het coronavirus. De Boer had met Atlanta United, de kampioen van 2018, de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Hij verblijft momenteel even in Nederland, ook om zijn vijftigste verjaardag en die van zijn tweelingbroer Ronald te vieren.

Disney World

In de VS zijn plannen om alle voetbalclubs te gaan onderbrengen op een groot resort in Orlando, in de buurt van Disney World. Daar ligt een groot aantal voetbalvelden, waar de clubs in de komende weken tegen elkaar zouden kunnen gaan spelen. De MLS moet daar nog een besluit over nemen.