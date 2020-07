Rotte kozijnen en dichtgetimmerde ramen, maar Hilversum kan weinig doen tegen verwaarloosd huis

Het bewuste huis op het hek van de straat staat al jaren leeg en ligt er desolaat bij: de kozijnen zijn rot, de ramen zijn kapot en een deel is dichtgetimmerd. En dat is nog maar het begin van wat er allemaal aan de hand is.

De kwestie werd enkele weken geleden aangekaart door de Hilversumse PvdA-fractie. Die maakt zich zorgen over de staat van de woning en stelt dat er zorgen over zijn in de buurt. Daar komt nog eens bovenop dat het de partij stoort dat een woning zo lang leeg kan staan, terwijl in Hilversum sprake is van woningnood.

Huis staat al zeven jaar leeg

De lege woning is een bekend probleem, erkennen burgemeester en wethouders. Het heeft een flinke geschiedenis: het staat nu al zeven jaar leeg, maar daarvoor is het verschillende keren illegaal verbouwd. Eerst werd het verbouwd kamerverhuurpand en later gesplitst naar een wisselend aantal appartementen. Maar hoe verwaarloosd het ook is: er is geen instortingsgevaar of gevaar voor de omgeving.