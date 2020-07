Mondkapje vanaf dit weekend de norm voor bezoekers Beverwijkse Bazaar

BEVERWIJK - De Beverwijkse Bazaar stapt vanaf dit weekend over op mondkapjes. De maatregel is volgens de organisatie nodig omdat het steeds drukker wordt op De Bazaar.

"We heben veel maatregelen om de stroom aan bezoekers te reguleren, maar omdat ook wij zien dat de besmettingen in het land toenemen, stellen we de gezondheid van de bezoekers voorop en adviseren we ze dringend een mondkapje te dragen", vertelt een woordvoerder van De Bazaar.

Medewerkers en huurders van de Bazaar zullen samen met boa's van de gemeente bezoekers aanspreken op het dragen van mondkapjes. Als het risico op een besmetting ondanks de mondkapjes toch te hoog lijkt, sluit de Bazaar de toegang tot drukke gebieden. "Dus wil je van de Bazaar blijven genieten, draag dan een mondkapje", zegt de organisatie. Zij laten wel weten dat bezoekers die geen mondkapje dragen, de toegang niet ontzegd zal worden.

Het dragen van mondkapjes komt naast alle eerdere genomen maatregelen, zoals het markeren van looproutes, monitoren van drukte in de hallen, het aannemen van extra medewerkers om voor de naleving van de richtlijnen en extra schoonmaak te zorgen. Als bezoekers geen mondkapje bij zich hebben, kunnen zij deze ook kopen bij de ingangen.

Ook open op vrijdag

Naast het dragen van een mondkapje verplicht te stellen, gaat De Bazaar het publiek spreiden. Daarvoor zal De Bazaar ook op vrijdag haar deuren openstellen voor bezoekers. Normaal gesproken is de markt alleen geopend op zaterdag en zondag.

De Beverwijkse Bazaar is naar eigen zeggen de grootste overdekte markt van Europa en verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. Zo ver bekend is de Bazaar de eerste grote organisatie in Nederland, buiten het openbaar vervoer, die een mondkapjesplicht instelt.