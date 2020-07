Zandvoortse viskraam twee weken dicht na coronabesmetting medewerker

ZANDVOORT - Een medewerker van viskraam De Zeemeermin op de Zandvoortse boulevard is besmet met corona. Omdat niet uitgesloten kan worden dat collega's het virus ook onder de leden hebben, is de kraam de komende twee weken dicht.

Dat laat de eigenaar van de kraam op Facebook weten. "Ondanks alle maatregelen heeft een medewerker van ons COVID-19 opgelopen. We zijn uiteraard erg geschrokken en allereerst wensen we onze hardwerkende medewerker een spoedig herstel, dat is voor nu het belangrijkste."

Omdat het om een kleine kraam gaat, kan er geen anderhalve meter afstand worden gehouden. De kans is daardoor reeël dat de betreffende medewerker ook collega's heeft besmet, redeneert de eigenaar. Na advies te hebben gevraagd bij de GGD is besloten dat alle medewerkers uit voorzorg de komende twee weken in quarantaine gaan.

"We hopen dat het ons team bespaard blijft, maar ook voor klanten willen we geen enkel risico nemen", besluit de eigenaar.

Vanaf 2 augustus is de viskraam weer open.