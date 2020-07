Paniek in buurdorp Hillegom om corona-uitbraak: "Hopelijk blijft het ons bespaard"

BEINSDORP - Inwoners van Beinsdorp zijn geschrokken van de coronauitbraak in Hillegom; de twee gemeenten liggen namelijk tegen elkaar aan. Beinsdorpers doen in Hillegom de boodschappen en de kans bestaat dus dat het virus zich nu onder hen verspreid. "Het virus komt zeker hierheen", aldus bezorgde mensen die NH Nieuws vandaag voor de camera sprak.

Beinsdorp is een kleine plaats (nog geen duizend inwoners) in de gemeente Haarlemmermeer. De brandhaard van het coronavirus is aan de andere kant van de vaart, in Hillegom. Aan een café daar zijn zeker 23 corona-besmette mensen te linken.

"We dachten allemaal dat het virus weg was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn", vertelt een bezorgde inwoner. Een man moet dagelijks voor boodschappen naar Hillegom, slechts een brug over. "Ik mijd de vaart voorlopig", zegt een ander. "Maar ik betwijfel of dit het virus tegenhoudt."

In café geweest

NH Nieuws sprak ook met een jongen die in dat bewuste café was op de dag de het virus hoogstwaarschijnlijk is verspreid. Hij wacht thuis op de uitslag van zijn coronatest.

Op de kaart hieronder is te zien dat Beinsdorp en Hillegom praktisch aan elkaar liggen. Tekst gaat door.