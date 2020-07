Rotterdam en Eindhoven sneuvelen, maar Amsterdam Marathon blijft op de kalender

"Het besluit dat genomen is in Rotterdam en Eindhoven staat los van de keuzes die gemaakt worden voor Amsterdam", zegt directeur Ron van der Jagt van het organiserende Le Champion. "Wij zijn in goed overleg met de gemeente over een aangepaste vorm van het evenement met een beperkt aantal deelnemers. We willen de marathon laten doorgaan op een veilige manier en dan snappen we dat we dit jaar niet 45.000 mensen door de stad kunnen laten hollen."