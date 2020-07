Hevige concurrentiestrijd onder de lat bij Telstar: "Leuker als je de jongens al kent"

VELSEN-ZUID - Trevor Doornbusch is vastbesloten om eerste keeper te worden in Velsen-Zuid. De nieuwe doelman van Telstar zal komend seizoen de concurrentiestrijd moeten aangaan met Jasper Schendelaar en Abdel El Ouazzane. "Ik vind het altijd leuk om onderlinge competitie te hebben. Dat zullen die andere jongens ook hebben."

Doornbusch kent zijn concurrenten Schendelaar en El Ouazzane al. Hij ziet dat als een voordeel. "Ik denk dat het alleen maar leuker is dat ik ze al ken. Daardoor kan ik ook makkelijker met ze werken."

Geen stap terug

De geboren Haarlemmer komt dus over van Heerenveen, maar ziet Telstar niet als een stap terug. "Iedere stap waarmee jij denkt dichter bij jouw doel te komen, is er één vooruit. Mijn doel is om eerste keeper te worden en daarna een stap omhoog te maken."

"Ik moet zorgen dat ik stabiel blijf", vervolgt Doornbusch. "De trainer bepaalt dan hoeveel wedstrijden ik speel. Het moet niet aan mij liggen."