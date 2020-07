Kermisexploitant maakt carriëreswitch: van de zweefmolen naar de patatkraam

BEVERWIJK - Kermisexploitant Hiele van Rijssen viert vandaag zijn 69ste verjaardag, maar hij heeft betere feesten gekend. De beperkende maatregelen hebben de kermissen zo goed als platgelegd en dat doet de exploitant van zweefmolens pijn. Zijn attracties blijven dit seizoen thuis, in plaats daarvan is hij een snackkar begonnen.

Op een aantal plaatsen in de provincie maken de kermissen vanwege de coronamaatregelen een uiterst voorzichtige doorstart. Door de anderhalvemeter-restrictie mogen de attracties maar voor een deel gevuld zijn en dat is allerminst lucratief voor de exploitanten.

Begrip

Hiele van Rijssen heeft alle begrip voor de maatregelen. "Het is echt nodig. Je zal het maar krijgen... Aan de andere kant: als er maar een paar mensen in onze zweefmolen mogen, valt er niets te verdienen. Als je uitrekent wat het allemaal kost aan reiskosten, is het verstandiger thuis te blijven. Dat doe ik nu, met pijn in mijn hart. Maar het is niet anders."

