Eerste kermis Noord-Holland vrijdag van start: "Hopelijk zorgt dit voor een domino-effect"

ALKMAAR - Na maanden werkloos in een loods te hebben gestaan, mogen ze er eindelijk weer uit. De kermisattracties van exploitant Sandra Vader uit Alkmaar staan weer op de plek waar ze horen: de kermis. In Oudorp gaat de eerste kermis van Noord-Holland vrijdag van start. "Ik heb het ontzettend gemist."

De 52-jarige Alkmaarse trekt al jaren met haar attracties de 'cityhopper' en de kindervliegtuigjes door Nederland. Ze staat ook al decennialang op de kermis in Oudorp. "Het gaat eindelijk weer gebeuren", vertelt ze opgelucht. "En dan ook nog in onze eigen gemeente, hoe leuk is dat?"

Sandra is blij dat de gemeente Alkmaar het lef heeft getoond om deze kermis door te laten gaan. Dat terwijl veel andere gemeentes het niet aandurven. "Het is in Oudorp ook niet zo grootschalig. Het is echt een familiekermis. Er is daar op het grasveldje ruimte genoeg om afstand van elkaar te houden. We hopen dat we kunnen laten zien dat we veilig een kermis kunnen organiseren."

Klein buffertje

Om het hoofd enigszins boven water te houden is Sandra een chocolade-fruitstalletje aan huis gestart. "We zijn wat ouder en we hebben we een klein buffertje maar dat raakt ook langzamerhand op. Je leent ook geld om een attractie te kunnen betalen maar als het in de schuur staat, schiet dat niet echt op. Voor de jongelui die nu opstarten en veel geld hebben geïnvesteerd vind ik het vooral erg triest."

Want normaal gesproken rijden de exploitanten van kermis naar kermis, dan is opbouwen rendabel. "Hopelijk zorgt dit voor een domino-effect", vertelt Karin Blokker, bestuurslid van de Nederlandse Kermisbond. "Er zijn bedrijven die maandenlang hebben stil gestaan. Het is zo belangrijk dat we deze start kunnen maken. Ik nodig dan ook alle burgemeesters uit om hier naar Oudorp te komen, zodat we ze kunnen laten zien dat een kermis in coronatijd mogelijk is."

Veiligheid voorop

Voor Jasper Blaauw, horeca-uitbater van café de Oude Herberg in de Rijp is het wachten op groen licht van de gemeente, na de persconferentie in de tweede week van augustus. Blaauw hoopt natuurlijk dat de kermis in alternatieve vorm kan doorgaan, maar voor hem staat de veiligheid van zijn klanten voorop. "Als kroeg hebben wij een sociaal-maatschappelijke functie, dus we moeten zorgen dat het veilig en verantwoord is - in samenwerking met de gemeente en handhaving. Maar zover is het nog niet."

De eigenaar is blij dat zijn terras weer open mag en hij met zijn personeel weer aan de slag kan. Blaauw ziet veel mogelijkheden om, mits het doorgaat, een graantje mee te pikken van de kermis in de Rijp van 2020. "In tijden van corona moet je ook positief blijven. Er is van alles mogelijk. We hebben een terras voor vijftig man. Als je vijf dagen lang jouw terras vol krijgt, zet dat toch wat zoden aan de dijk."

Overleven

De flinke omzet die de Heerhugowaardse kermis in juni normaliter voor de horeca oplevert, wordt onder meer Ad Molenaar, eigenaar van Dancing-Partycentrum Marlène en Bert Duijneveld van café Het Waertje, door de neus geboord. "Ik kan wel janken", vertelt de diepgefrustreerde eigenaar van Het Waertje aan NH Nieuws. "We missen dit jaar alles. Geen enkel Heerhugowaards evenement gaat door. Deze afgelopen maanden hebben ons negentigduizend euro gekost. We kunnen niets doen. Alleen overleven."

Op het Raadhuisplein voor het café staat nu een afgeschermd terras, waar een klein aantal mensen kan plaatsnemen. Het beeld van een plein vol dansende, dronken mensen lijkt niet meer dan een verre herinnering. Ondanks de versoepelingen van de maatregelen, is er in zijn ogen niets veranderd voor de horeca. "Regels zijn regels, maar we kunnen echt helemaal niets met die anderhalvemeter. Hoe ga je een evenement handhaven met 500 mensen? We zijn nu al politieagentje aan het spelen - dat is niet te doen op zo'n zuipkermis. Voor je begint heb je al een boete van 4000 euro. Geen haar op mijn hoofd."

Maffiapraktijken

Duijneveld ziet de toekomst somber in. Hij begrijpt niet waarom er zo strikt gehandhaafd wordt in de horecabranche. Waarom krijgen supermarkten en lokale ondernemers geen boetes? Daar staan ze soms met zijn vijven achter een toonbank. Ik heb van alles gedaan om het hier veilig te maken met bijvoorbeeld een routing, maar ik ga het zo gewoon niet redden. Ik kan nog een noodlening afsluiten met een rente van 12,9 procent om mijn zaak overeind te houden. Het zijn maffiapraktijken - dan kan ik mijn zaak wel sluiten. Ik verwacht dat 50 procent van de horeca straks verdwijnt. Zestien jaar voor jan lul gewerkt", aldus de eigenaar van Het Waertje.

Horeca-uitbater Ad Molenaar denkt met weemoed terug aan alle voorgaande kermissen in Heerhugowaard. "Vroeger hadden we wel veertien acts met dj's en artiesten. Deze zomer mochten we met de kermis in juni maar 30 man ons terras kwijt. Wat moet je daarmee? In 50 jaar tijd hebben we nog nooit zo'n slechte kermis gehad."

Eerste Deuntje

Bij de gemeente Heerhugowaard toestemming vragen om een wat grotere kermis in september, heeft volgens Molenaar geen zin. "Anderhalve meter van elkaar af moeten zitten, geeft geen kermisgevoel. Mensen willen een drankje doen, een dansje wagen en samen het glas heffen tijdens het Eerste Deuntje."

Molenaar is van mening dat de horeca in deze tijd toch echt aan het kortste eind trekt. "Normaal gesproken trek ik zo'n vijfduizend mensen naar Marlène tijdens de kermis - nu mag ik 150 man toelaten. Tel zelf maar uit hoeveel geld ons dat kost. Die anderhalvemeterregel moet er echt uit."