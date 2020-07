Noord-Hollandse wielrenners zonder twijfels naar Sibiu Tour in Roemenië

"Nee", zegt Ivar Slik gedecideerd op de vraag of hij getwijfeld heeft om te gaan koersen in Roemenië. "Het land staat officieel nog op oranje, maar de regio waar wij koersen is geel. De besmettingen vallen daar relatief mee en van tevoren worden we getest op corona. We blijven in de 'bubbel' met de ploeg en we moeten aan een hoop maatregelen voldoen. Dus wat dat betreft kan er weinig mis gaan."

Vorig jaar won de renner uit Bergen de proloog in Roemenië. Dit jaar staan er ook een aantal World Tour-ploegen aan de start en is de ronde sterker bezet dan vorig jaar. "Ik heb heel veel zin om weer te koersen. Ik wil er gewoon heen, maar het moet natuurlijk wel verantwoord zijn. Ik verwacht dit jaar weer een topresultaat in de proloog. Eigenlijk wil ik die gewoon winnen en een paar grote namen kloppen. Daar ga ik alles voor doen. Als ik niet win dan zal ik niet tevreden zijn."

Ook Stijn Appel aarzelt niet om heen te gaan. "Iedereen, zowel de renners als de staf, wordt getest", zegt hij. "Dus ik denk dat het veilig is om te gaan koersen daar. Op het moment dat het niet meer veilig is dan wordt ook gelijk alles afgeblazen. Het heeft ons zeker wel bezig gehouden de afgelopen tijd. Ik moet alleen nog een coronatest doen vrijdag en dan kan ik heen."

Eerste etappekoers

Voor Appel, die dit jaar voor het eerst in de kleuren van ABLOC rijdt, is het zijn allereerste etappekoers op dit niveau. Appel maakte dit jaar de overstap van het mountainbiken naar de weg. "Het is pas mijn tweede koers dit jaar. Ik hoop dat ik bergop meekan en dat ik met de klimtijdrit goed mee kan doen. Misschien kan ik verder nog voor een mooi klassement rijden. Zenuwen? Natuurlijk, het blijft een wedstrijd. Maar we hebben veel jongens mee die veel ervaring hebben. Ik denk dat ik me er goed op kan voorbereiden en goed weet wat ik kan verwachten."

Team Abloc beslist uiterlijk zondagochtend of de ploeg naar Roemenië afreist.