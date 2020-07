Susanne gaat op tour: "Ondernemers mogen haar een tijdje achter het raam zetten"

ALKMAAR - In de vroegte van de ochtend speelde zich een eigenaardig tafereel af in de binnenstad van Alkmaar. Twee mannen droegen het beruchte erotische standbeeld op een laadkarretje door het centrum. Wat gaat er met Susanne gebeuren? Raamexploitant Cor Ootes legt uit: "Susanne gaat op tour. Nu de belangstelling voor Susanne langzaam maar zeker naar de achtergrond is verdwenen, willen we haar hiermee weer volop in de aandacht zetten. "

Vrijdag wordt de tour officieel aangekondigt op haar eigen Facebookpagina, maar Susanne zelf is er al helemaal klaar voor. Met getuite lippen staat ze middenin het pand van Kinki Kappers, klaar om de klanten te verwelkomen.

Helemaal te gek

Ootes: "Via via begreep ik dat de nieuwe eigenaar van Kinki het beeld helemaal te gek vindt en haar wel een tijdje in de zaak zou willen hebben staan. Deze week hebben we elkaar ontmoet en vanmorgen heb ik haar voor de deur van de kapperszaak afgeleverd. Hopelijk zijn er meer geïnteresseerde ondernemers."

Winkeleigenaren en andere Alkmaarse ondernemers uit de binnenstad die Susanne een maand achter hun raam willen hebben, kunnen zich daar vanaf morgen voor aanmelden via Facebook.

Hart van Alkmaar

Sinds de gesprekken met de gemeente zijn gestagneerd, hoopt Ootes met deze actie dat Susanne uiteindelijk toch een plaatsje krijgt in het centrum van Alkmaar. "De gesprekken met de gemeente zijn op niets uitgelopen. Wij vinden de afwijzingen onterecht en hebben met de gemeente afgesproken dat we na corona weer met elkaar om de tafel gaan zitten. Tot die tijd hopen we dat ze in ieder geval een plekje krijgt in de harten van Alkmaarders."