Alkmaars college weert topless Susanne toch van Dijk: plek in rosse buurt blijft optie

ALKMAAR - Het pikante standbeeld van prostituee Susanne mag van het Alkmaarse stadsbestuur toch niet op de Dijk worden geplaatst. De initiatiefnemer had graag gezien dat het beeld ter hoogte van de Achterdam tegen een lantaarnpaal zou worden geplaatst, maar daar steekt het college een stokje voor.

Gisteren meldde NH Nieuws na berichtgeving van mediapartner Alkmaar Centraal dat het beeld op de Dijk, vlakbij de rosse buurt zou worden geplaatst. Vandaag maakte de gemeente bekend dat er toch geen geschikte plek voor het beeld is gevonden.

Initiatiefnemer Cor Ootes wilde het beeld van de voorovergebogen Susanne tegen een door hem gekochte lantaarnpaal zetten. Daarvoor zou dan wel een lantaarnpaal van de gemeente moeten wijken, en daarin zit volgens het college de crux. "De gemeente wil geen lantaarns van derden. We hebben een zorgplicht voor openbare verlichting en kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld bij schade."

Praktisch bezwaar

Dit juridische bezwaar wordt aangevuld met een praktisch bezwaar. "Het vervangen van de bestaande lantaarnpaal en de aansluiting van een lantaarnpaal van anderen op het netwerk openbare verlichting is geen optie", aldus de gemeente.

Ook het plaatsen van het beeld inclusief lantaarnpaal tegen een lantaarnpaal die wel op het netwerk is aangesloten, is geen mogelijkheid. Het serviceluikje van lantaarnpalen moet namelijk openkunnen, en dat is volgens de gemeente niet mogelijk als naast de gemeentelijke lantaarnpaal een tweede lantaarnpaal en het beeld komen te staan.

Alternatieve plek op Achterdam

Het college laat weten bereid te zijn mee te denken over een geschikte alternatieve plek op de Achterdam: op die plek mogen echter geen leidingen of kabels in de grond zitten, het moet (gedeeltelijk) eigen grond zijn en het beeld mag niet worden bevestigd aan bestaande lantaarnpalen en niet worden aangesloten op het netwerk voor openbare verlichting.