Terrasfestivals in Andijk en Spanbroek: "De kaartjes waren binnen 10 seconden uitverkocht"

ANDIJK / SPANBROEK - Waar is dat feestje? In Spanbroek en Andijk om precies te zijn. Nu er een streep door veel festivals gaat, komen er andere initiatieven voor terug. Terrassen krijgen een upgrade met een muziekprogramma en daar blijkt veel animo voor, want de kaartjes voor deze zittende feestjes gaan als warme broodjes over de toonbank. NH Nieuws sprak erover met jonge West-Friese ondernemers uit de evenementenbranche.

Het Dijkpopterrein verandert in het weekend van 7 augustus in een 'rollend terras' voor 800 man. Daar zorgen Eelco Mol (27) en Bart Frankfort (27) uit Hoogwoud voor, die onder andere regelmatig de Vrijmibo XXL organiseren in Wognum. Ook geeft de organisatie van festival Hoognodig uit Hoogwoud het terras van eetcafé Vroeg of Laat in Spanbroek een 'upgrade' op 25 juli met het evenement ' Hoognodig op het terras '.

Er zijn kaartjes beschikbaar voor twee shifts: de eerste shift is inclusief diner en de tweede shift is alleen voor een borrel. "Binnen tien seconden waren alle kaarten gereserveerd voor shift twee", zegt Veeken enthousiast. "We hadden er vertrouwen in, maar dat het zó hard zou gaan!? Mensen snapten niet dat je na tien seconden niet meer kon klikken op een ticket. Wij dachten ook, dat is een fout."

"We kregen veel vragen, mensen wilden dat er iets leuks gedaan werd", vertelt Veeken. "We dachten: eetcafé Vroeg of Laat heeft het ook moeilijk. Zij hebben een prachtige tuin en wij trekken mensen, laten we elkaar helpen. De eigenaar zei meteen: 'kom morgen maar langs'. Hij vond het een super leuk idee."

Het terras van Vroeg of Laat wordt uitgebreid op de parkeerplaats, waar straks 180 gasten kunnen aanschuiven. Het festival zorgt voor een muziekprogramma op z'n 'Hoognodigs' en ook ander vermaak: zo kun je een speciale editie van 30 Seconds spelen over Opmeer.

"Festival..", begint Robin Veeken (26) van Hoognodig twijfelend, "het is wel echt heel anders: het is een terras met een grote upgrade. Op een festival kunnen we veel aan de beleving doen, dan is op elk hoekje van het terrein iets te doen. Nu moeten mensen toch blijven zitten. Het is eigenlijk een heel gezellig terras met muziek."

Zo zijn er bij 'Hoognodig op het terras' ook dergelijke maatregelen genomen. Want al moet je hoognodig, naar de wc gaan is een dingetje. "Bizar, we hebben zelfs een plasketting", lacht Veeken. "Vroeg Of Laat heeft niet een gigantisch toilet, dus je moet geen rijvorming krijgen. Daar moesten we ook wel weer een beetje om lachen, maar hierdoor kunnen we wel dit evenement organiseren."

"Je kunt zelf een tafel uitkiezen, maar daar moet je ook blijven zitten", legt Frankfort uit. Ook voor de bestellingen hoef je niet naar de bar. "We hebben een plan moeten maken om rijen te voorkomen en we gaan met een nieuw systeem aan de bak: mensen kunnen via een QR-code vanaf de tafel hun drankjes bestellen bij de bar, dus geen rijen meer voor de muntjes."

Het terrein krijgt het sfeertje waar we allemaal zo naar verlangen. "In het midden van het terrein plaatsen we onze drie podia", vertelt Frankfort. "Het festivalgevoel moet een beetje terugkomen, we hebben live-muziek, een DJ en een podium met het speciaalbiergevoel waar LP's gedraaid worden."

Dat we graag weer de gezelligheid willen opzoeken, hebben ook Eelco Mol en Bart Frankfort ondervonden. Binnen no-time hebben ze het concept Rollend Terras uit de grond getoverd. De eerste locatie is op het Dijkpopterrein in Andijk, waar een terras wordt opgebouwd voor 800 man.

Veeken en Frankfort klinken beide enthousiast en zijn vol goede moed weer bezig met wat ze het allerliefst doen. "Het is een hele opluchting dat we weer mogen", aldus Frankfort. "Dit jaar zouden wij flink gaan groeien, maar dat is anders gelopen. We zaten toch wel eventjes te stoeien, maar dan vind je toch weer ergens de kracht om niet op te geven. Toen we het gingen toetsen bij de gemeente waren we nog sceptisch, maar iedereen was eigenlijk heel positief."

"We zijn blij dat we mensen deze zomer überhaupt nog iets kunnen bieden. De hele zomer kon er niks, vakanties moesten omgeboekt en mensen willen juist weer naar een feestje. We krijgen hier nu veel positieve reacties op." Met het Rollend Terras hebben Mol en Frankfort een concept dat ze naar verschillende plekken willen brengen. Zo gaat het Rollend Terras op 28-30 augustus naar recreatiegebied Geestmerambacht bij Koedijk.