Wielrenners moeten smalle Dorpsstraat blijven mijden

De wielrenners passeren de Dorpsstraat als ze een rondje maken door natuurgebied De Ronde Hoep. Tot grote ergenis van omwonenden, die spreken van onveilige verkeerssituaties. Vooral tijdens de coronacrisis zijn veel meer mensen de racefiets gaan pakken.

Wethouder Rineke Korrel: “De Dorpsstraat is in tegenstelling tot de alternatieve route via de Vondelstraat erg smal. Onze inwoners maken zich al langere tijd daar zorgen over." Via nieuwe bewegwijzering worden wielrenners daarom gevraagd om een stukje om te rijden of meer rekening te houden met omwonenden. Korrel benadrukt dat racefietsers nog steeds welkom zijn in het dorp.