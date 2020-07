Wakker worden in de mooiste tuin van Haarlem, het overkomt Linde iedere ochtend

HAARLEM - Linde, Paul en hun zoontje Tijmen wonen op een bijzonder stukje in Haarlem. Sinds kort bewonen zijn het beheerdershuis in de Haarlemmer Kweektuin en daar is een belangrijke taak aan verbonden, Linde is nu ook parkbeheerder:"Ik noem mezelf soms ranger."

Het gezin woont sinds kort in de beheerderswoning uit 1954, die helemaal opgeknapt is naar duurzame maatstaven. Het huis is van de gemeente en werd voor het gezin erin trok grondig verbouwd. Er kwam HR++ -glas in, spouwmuurisolatie, thermokussens onder de vloer en onder het dak kwam zeven centimeter dik schuim met daaraan gipsplaten.

Voorbeeldwoning

De afgelopen maanden hebben Linde en Paul elk weekend aan hun nieuwe huis gewerkt. De Kweektuin was gesloten vanwege de coronacrisis, dus ze hadden het park helemaal voor zichzelf. De duurzame woning is niet alleen bedoeld voor het gezin om in te wonen, het is ook ook een voorbeeldwoning. Haarlemmers met duurzame verbouwplannen kunnen hier terecht voor wooninspiratie.

Kast van graanstelen

Linde vertelt enthousiast over de duurzame meubels: "David Veldtwerk is een bekende ontwerper die van restproducten, zoals oude treinvloeren, nieuwe producten maakt. Er staat ook een kast die gemaakt is van graanstelen, dat is een restproduct van brood. Hopelijk krijgen bezoekers inspiratie van deze woning en laten we ze een minimale voetprint achter voor de volgende generaties."

Selectieprocedure

In totaal waren er tweeëntwingtig gegadigden voor de beheerderswoning. Uiteindelijk is het Linde met haar gezin geworden. "We mogen hier nu twee jaar wonen en huren het huis van de gemeente Haarlem. Maar, daar zit wel de vrijwilligersfunctie van parkmanager aan vast, omdat Stichting Kweektuin en de gemeente nauw samenwerken.