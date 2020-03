Stadskweektuin Haarlem in weekend dicht vanwege corona

HAARLEM - De Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan is in het weekend gesloten. Dit is één van de nieuwe coronamaatregelen van de gemeente.

NH Nieuws/Dimitri Walbeek

De Kweektuin, juist in het weekend populair onder Haarlemmers, kan drukte niet aan vanwege de regel dat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. Paden op het terrein zijn te smal. Bovendien vindt de gemeente dat de veiligheid van medewerkers en bezoekers van de Haarlemmer Kweektuin in Haarlem-Noord op drukke tijdstippen niet is te garanderen, vooral bij de speeltuin. De bedrijven en instellingen op het terrein zijn in het weekend al gesloten of hebben op een andere manier toegang. Op doordeweekse dagen is de Kweektuin wel weer te bezoeken. Ook heeft de gemeente besloten het Havenkantoor in het Spaarne vanwege coronamaatregelen te sluiten vanaf 30 maart. Deze maatregel is nodig omdat de publieksruimte te klein is om de noodzakelijke afstand van 1,5 meter te garanderen. Daarnaast roept de gemeente Haarlem op bezoek aan het Milieuplein indien mogelijk uit te stellen. Anders wordt het daar te druk. Om bezoekers en medewerkers op het Milieuplein zo goed mogelijk te beschermen, zijn er regels opgesteld voor bezoek aan het Milieuplein.