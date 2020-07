Week na verwoestende brand is Beach Club Tien weer open: "We zijn heel dankbaar dat het is gelukt"

Ze hebben praktisch niet stil gezeten de afgelopen week, Bas en Beaudine. Normaal gesproken houden ze zich bezig met het runnen van een strandtent, maar de afgelopen dagen waren ze druk met de verzekering en andere zaken om hun strandtent zo snel mogelijk weer op te kunnen bouwen.

Droger

Van hun hoofdpaviljoen bleef na de brand ruim een week geleden niets over. "Waarschijnlijk was de wasdroger de oorzaak van de brand. We wassen altijd onze theedoeken in de strandtent en de droger had aangestaan. Een van onze medewerkers had de droger aan het einde van de avond uitgezet en het deurtje open gedaan, zodat de theedoeken konden afkoelen." Bas hoorde van de brandweer dat het zeer waarschijnlijk is dat de brand daardoor is ontstaan. "Er kwam zuurstof bij en dat is schijnbaar gevaarlijk. Je moet de gedroogde was er gelijk uithalen."

Bijgebouw wordt hoofdgebouw

Het bijgebouw dat normaal gesproken wordt verhuurd voor feesten en partijen, is nu tijdelijk omgetoverd in het hoofdpaviljoen. Daarvoor moest wel het een en ander geregeld worden, zoals een grote koffiemachine en een oven. Het is sowieso even wennen vindt Bas. "Alles staat hier in spiegelbeeld, maar het komt vast goed."

Het stel is enorm dankbaar voor alle hulp die ze hebben ontvangen de afgelopen week. "Ons personeel stond dag en nacht voor ons klaar, onze leveranciers hebben ons enorm geholpen, we hebben heel veel hulp gehad, " klinkt het dankbaar.