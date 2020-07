Vaste klanten halen geld op voor afgebrande strandtent Zandvoort: "We moesten iets doen"

ZANDVOORT - Andrea Hronska en Mario Elbers komen al jaren in Beach Club Tien aan de Zandvoortse boulevard. Toen het stel hoorde dat een brand het paviljoen met het strand had gelijkgemaakt, twijfelde ze geen moment en startte een doneeractie. En met succes: er is al meer dan 9.500 euro opgehaald. "Je kan gaan huilen, maar je kan ook iets doen."

Na de gedwongen sluiting tijdens de coroncrisis is de brandschade een nieuwe klap voor de eigenaren van de strandtent. "Ik dacht dat het een stomme grap was toen ik een bericht kreeg", vertelt Andrea aan NH Nieuws.

Ze is samen met haar vriend al jaren vaste klant bij de strandtent. "We zijn heel goed bevriend geraakt met de eigenaren en de andere gasten die daar vaak komen. We vieren onze verjaardagen daar en we zouden er zelfs gaan trouwen dit jaar."

Gewoon doen

Toen Andrea en Mario gisterochtend het bericht kregen dat hun favoriete strandtent was verwoest door een brand kwamen ze meteen in actie. "Ik dacht wat kunnen we doen? Toen hebben we eigenlijk meteen de actie opgezet." Met de eigenaren hebben ze hier niet over gesproken. "Ik dacht eigenlijk: we doen het gewoon."

Inmiddels is er al bijna 10.000 euro gedoneerd. Een bedrag dat Andrea's en Mario's voorstellingsvermogen nu al te boven gaat. "We hadden een bedrag van 5.000 euro in ons hoofd, maar we zijn heel verbaasd dat het zo snel gaat met de donaties. Echt fantastisch."

Het stel hoopt dat er een mooi bedrag ingezameld kan worden. "Door de coronamaatregelen liepen ze al veel omzet mis, en nu dit. Met deze actie kunnen we onze vrienden ieder geval een beetje helpen."