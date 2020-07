Tweelingendeskundige staat voor raadsel: "Bijzonder al die Texelse een-eiige tweelingen rond 1980"

TEXEL - Rond 1980 werden er op Texel zeker 7 tweelingen geboren waarvan 6 een-eiige. "Dat is best veel", zegt professor Boomsma van het Tweelingenregister van de VU Amsterdam. " Er was toen nog geen trend van meer tweelingen, dat kwam pas later met het groeiend aantal IVF-behandelingen. De enige verklaring is dat het toeval is. En misschien valt het meer op in een kleine gemeenschap zoals Texel". Vorige week een portret van de tweeling Sarah en Freya Eshuys. In deel twee staan de tweeling Kees en Bernard Boks centraal.

Pas op de middelbare school werden de twee jongens uit elkaar gehaald. "Dat is heel goed geweest want toen ontwikkelden we ons als eigen individu en kregen we onze eigen vrienden. Daarvoor deelden we altijd ons beste vriendje en deden we alles samen."

Kees Boks kan zich nog herinneren dat hij als klein jongetje samen met zijn tweelingbroer Bernard een eigen taaltje had. "Zo praatten we met elkaar, vulden elkaars zinnen aan, we waren als het ware één. Ons oudere zusje heette Desiree, maar die noemden we in onze taal De-di-le-di-le."

Nu is Kees sommelier bij restaurant Bosq en heeft Bernard het hotel van zijn ouders overgenomen. Toch vinden ze het fijn dat ze dicht bij elkaar wonen op Texel. "Ik zou ook best samen met Kees het hotel kunnen runnen hoor" vertelt Bernard. "Maar zo is het ook prima"

De jongens van Boks groeiden op in de Koog. Daar runden hun vader en moeder hotel de Boschrand. Na de middelbare school koos de tweeling voor dezelfde opleiding, de hotelschool in Wageningen. Toch probeerden ze wel hun eigen gang te gaan. "We hadden ieder een eigen studentenkamer en als we met de trein naar Wageningen gingen, dan ging Bernard voorin zitten en ik helemaal achterin. Maar als er dingen gebeurden, als je bijvoorbeeld met een meisje naar bed was geweest, zocht ik toch mijn broer als eerste weer op."

Aanvoelen

Wat veel tweelingen onderscheidt van gewone broers of zussen is de manier waarop ze elkaar aanvoelen op afstand. Kees heeft dat sterk als zijn broer Bernard zich niet goed voelt. "Als Bernard een kater heeft dan voel ik dat." lacht Kees. Bernard heeft ook een voorbeeld van deze tweelingentelepathie. "Dan heb ik bijvoorbeeld een leuke broek gekocht en laat die trots aan Kees zien en dan blijkt dat hij precies zo'n zelfde broek gekocht heeft. Vroeger vond ik dat wel vervelend maar tegenwoordig kunnen we erom lachen."

Ook de Texelse tweelingen Sarah en Freya Eshuys hebben deze sterke band waarbij ze op afstand met elkaar in contact staan of elkaar aanvoelen. "Ik ben best wel vaak ver weg op vakantie geweest met mijn vriendje. Freya is dan toch ergens altijd bij me. Een paar jaar geleden werd Freya erg ziek toen ik in het buitenland zat. Ze raakte in coma en toen had ik dus de hele week niet meer dat contact met haar. En dat vond ik heel heftig," vertelt Sarah.

Tweelingen Valentijn en Alexander Hillen hebben niet zo'n band. Zij lijken strek op elkaar, maar zijn wat karakter betreft elkaars tegenpolen. De een is linkshandig, de nader rechtshandig. De een is creatief, de ander technisch. De een-eiige tweeling is pas laat van elkaar gescheiden in de buik van de moeder. Een van de broers mist een stukje van zijn oor wat de ander als uitstulpinkje aan zijn oor heeft. Zij hebben wel een verklaring voor de vele tweelingen op Texel. "De Texelse zeelucht!" lachen ze.