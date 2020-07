Mysterieuze geboortegolf aan tweelingen op Texel rond 1980: "Het hing gewoon in de lucht"

De blonde tweeling maakte deel uit van een golf aan tweelingen die rond 1980 op het eiland geboren wordt. Moeder Hanny Eshuys: "De jongens van Hillen, de jongens van Boks en Bob en Tom van Jan Wolkers om er maar een paar te noemen. Een verklaring heb ik er niet voor. De maan, de sterrestand, ach misschien was het gewoon toeval".

Toen Hanny Eshuys in 1978 zwanger was verwachtte ze eigenlijk maar een kind. Ze was wel heel dik en in het ziekenhuis kwam de aap uit de mouw. Ze beviel van een eeneiige tweeling. Eerst werd Freya geboren en vijf minuten later kwam Sarah. Ze leken sprekend op elkaar. "Ik kon ze uit elkaar houden omdat de een wat zwaarder was dan de ander. Dan woog ik ze op mijn handen en wist ik dat is Freya en dat is Sarah", lacht moeder Hanny. Als kinderen waren ze altijd samen. Hielden de gasten van het hotel vaak voor de gek omdat ze zoveel op elkaar leken.

Uit elkaar op de lagere school

Op de lagere school werden ze na overleg van ouders en onderwijzers in aparte klassen gezet. "Dat leek onze ouders beter omdat we ons dan beter als individu konden ontwikkelen. Toch fopten we de leraren wel eens door in elkaars klas te gaan zitten. Zij hadden niks door, de kinderen wel." vertellen Sarah en Freya. "Alleen als we op het bord moesten schrijven vielen we door de mand. Want ik ben links en Sarah is rechts. Dus dan zagen ze het." zegt Freya.

Onafscheidelijk gingen ze door het leven. Ze hadden dezelfde vriendinnetjes. Toen ze pubers waren en uitgingen raakte Freya aan de praat met een jongen maar ging Sarah uiteindelijk op date met hem. "Hij had niks door. Het is uiteindelijk niks geworden hoor", lacht Sarah. Pas na de middelbare school ging ieder haar eigen pad. Ze waren allebei dol op theater. Sarah ging naar de theateracademie in Amsterdam en Freya naar die in Breda. "Maar als we dan projecten moesten doen dan zochten we elkaar wel weer op en maakten we samen voorstellingen".