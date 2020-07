Gemeentehuis Heemskerk beklad met anti-pietleus: "Komt dreigend over"

HEEMSKERK - Met nog ruim vijf maanden te gaan tot de eerste Sinterklaasintocht lijkt de zwarte pietendiscussie al te zijn aangezwengeld in Heemskerk. Vandalen hebben vannacht namelijk het gemeentehuis beklad met een anti-zwarte pietleus. "Dit had voorkomen kunnen worden", zegt een passerende Heemskerker tegen NH Nieuws. De gemeente gaat aangifte doen.

De gemeente laat in een telefonische reactie aan NH Nieuws weten dat ze aangifte zullen doen van vandalisme. Volgens de politie is er nog geen aangifte binnen gekomen maar die verwachten zij na het weekend te ontvangen, zo vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Omwonenden reageren geschokt op de bekladding. "Ik schrok me rot. Ik vind het ook bedreigend overkomen naar de gemeente", vertelt Saskia Kinds aan NH Nieuws. "Ik vind het prima dat ze aandacht willen vragen voor dit onderwerp maar dit lijkt me niet de juiste manier", voegt nog een omstander toe.

Kristina van der Geest uit Heemskerk vindt het jammer dat de discussie op deze manier gevoerd moet worden en denkt dat de bekladding voorkomen had kunnen worden. "De Zwarte Pietendiscussie is in de raad aangevraagd door GroenLinks en de PvdA maar de coalitie wilde daar niet over in gesprek gaan", aldus Van der Geest.

"Daarom begrijp ik wel dat mensen op een andere manier aandacht vragen als dat in de gemeenteraad niet lukt", voegt ze toe. Erg lang heeft de leus het niet volgehouden op de zijkant van het gemeentehuis, halverwege de middag was de tekst namelijk alweer grotendeels verwijderd.