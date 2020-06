Verdwijnt Zwarte Piet uit Zaanstad? "Debat is gepolariseerd"

ZAANSTAD - "De tijd is er nu rijp voor", zegt Orlando Ronny Hellings van Denk Zaanstad. Volgens hem is er nu meer begrip voor zwarte mensen die zich gekwetst voelen door de traditionele Zwarte Piet. Vanavond word zijn voorstel om Zwarte Piet te verbieden in de Zaanse raad besproken.

Als het aan Denk en de Partij voor de Dieren in Zaanstad ligt, is het gedaan met de Zwarte Piet zoals die nu nog in veel kernen in de gemeente te zien is. Het voorstel is maanden geleden ingediend maar wordt toevallig vanavond besproken. Met de opkomst van de Black Lives Matter-beweging in binnen- en buitenland denkt de partij de wind mee te hebben.

"Wij hopen dat het help", zegt Hellings. "Het is niet te missen wat er de laatste weken gebeurt en iedereen heeft daar wel een gevoel bij van: dit kan eigenlijk niet."

Polarisatie

Harrie van der Laan van de Partij voor Ouderen en Veiligheid is het daar niet mee eens. "Het is zeker geen goede tijd: door de demonstraties van de afgelopen tijd is het debat enorm gepolariseerd." Hij denkt denkt dat de partij te veel verandering wil. "Ik vind het drammen. Je wordt gehoord en hou er dan ook een keer mee op. Dit is echt een beetje Rupsje Nooitgenoeg."

Maar daar moet Hellings niets van hebben. "Eigenlijk had dit allang gestopt moeten zijn. Wij willen een Sinterklaasfeest waar iedereen zich prettig bij voelt."