Aanpassingen Zwarte Piet gaan sponsoren niet ver genoeg: sobere intocht in Zaandam

ZAANDAM - Zo'n 20.000 euro hebben ze nodig om de Sinterklaasintocht te kunnen organiseren. Slechts iets meer dan de helft hebben ze binnengehaald. En hierdoor wordt de intocht komende zaterdag in Zaandam Zuid sober en kleiner dan voorheen. Het Sinterklaascomité Zaanstad houdt - in een iets aangepaste versie - vast aan de figuur Zwarte Piet en dat schrikt menig sponsor af.

"Er zijn organisaties die onze sponsoren aanschrijven en beweren dat we racistisch zijn", zegt René de Reus, een van de organisatoren van de Sinterklaasintocht. "Dat kunnen we niet bevatten." En hierdoor raken ze sponsoren kwijt omdat die er niet mee geassocieerd willen worden.

Veranderen?

Als het je zoveel kost als organisatie is het dan niet beter om te veranderen? "Nee", zegt René. "We hebben al heel aangepast. Onze Piet is niet zwart maar bruin, heeft geen dikke lippen en grote oorbellen en praat gewoon Nederlands."

Het incident afgelopen week met een zwarte voetbalspeler die door supporters uitgescholden werd als Zwarte Piet, keurt hij af. Maar volgens hem is Zwarte Piet een sprookjesfiguur en geen bestaand mens. "Het is gewoon een traditie waar wij aan vasthouden."

Statement

Ook mede-organisator Patrick van Oorschot vindt dat Zwarte Piet gewoon kan blijven, ook al is het aan het veranderen en is er bijvoorbeeld in het Sinterklaasjournaal geen enkele meer te vinden. "Zij willen een statement maken, maar als je in het land kijkt dan zijn roetveegpieten vrijwel nergens te vinden. Iedereen wil toch Zwarte Piet. En dat heeft met racisme niets te maken", aldus Patrick.

De Sinterklaasintocht is zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur in Zaandam.