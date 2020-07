Kat Bengel overleden na beschieting in Blokker: "Gericht door het oogje geschoten"

BLOKKER - Poes Bengel kwam gistermiddag bloedend naar binnen gerend aan de Golden Deliciouslaan in Blokker. Bij de dierenarts bleek er een kogel in haar kopje te zitten, waarna werd besloten om haar in te laten slapen. Baasje Joke is er kapot van: "Het was al een kat met een rugzakje."

Rond 16.30 uur gistermiddag kwam Bengel naar binnen rennen, meteen naar de kamer van Malissa (22), de dochter van Joke: "Malissa was echt een beetje haar moeder, haar kamer was echt de veilige plek van Bengel."

Joke zelf stond in de keuken toen haar dochter haar riep. Ze vertelt geëmotioneerd dat er bloed uit het oog en een oor van Bengel kwam: "We hebben meteen de dierenarts gebeld, hij zei dat we half zes terecht konden,maar ik zei dat het echt heel dringend was. Toen konden we gelukkig meteen langskomen."

Kogel

Eenmaal bij de dierenarts werd nog niet meteen duidelijk wat er was gebeurd, totdat de dierenarts een röntgenfoto maakte. "Er is duidelijk een kogel te zien in haar kopje. Hij kon de kogel wel verwijderen, maar wat voor leven heeft een kat dan? Dan had ze waarschijnlijk schade aan haar evenwichtsorgaan en nog maar één oogje, die ingreep was ook veel te zwaar. Toen hebben we haar helaas moeten laten inslapen."

"Het lijkt erop dat de kogel gericht door het oogje van de kat geschoten", vertelt buurman Armando, die ook erg geschrokken is: "Er spelen hier ook kinderen op straat."Hij heeft wel een vermoeden over het wapen: "Het lijkt op een diabolo-kogeltje. Deze worden gebruikt in luchtdrukgeweren."

Tekst gaat door onder foto