Noordkop krijgt opleidingscentrum en digitale praktijk om huisartsentekort op te lossen

SCHAGEN - Om het huisartsentekort op te lossen en de werkdruk voor de huisartsen in de Kop van Noord-Holland te verlagen, komt er een regionaal opleidingscentrum en een digitale huisartsenpost waar bij acute nood taken kunnen worden overgenomen.

Nergens in Noord-Holland is de druk op huisartsen zo groot als in de Kop van Noord-Holland. Driekwart van de artsen ervaart een te grote werkdruk. Met als gevolg dat inwoners minder goed terecht kunnen bij de huisarts.

Een groot probleem is het gebrek aan nieuwe huisartsen dat zich in de regio vestigt. Om daar verandering in te brengen, gaan de huisartsenopleidingen van het VUmc en het AMC een regionaal opleidingscentrum voor huisartsen starten in Schagen.

Door de aspirant-artsen kennis te laten maken met de omgeving is de kans groter dat ze zich daar vestigen. "Als je kijkt naar de ervaringen dan zie je dat er van een opleidingsgroep van acht er vier of vijf blijven hangen", vertelt VUmc-projecteider Angelique Bongers."Dat zou ik een mooi resultaat vinden."

Maar voordat het opleidingscentrum er komt, moet er nog wel veel gebeuren: