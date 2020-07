Lindenbergh ziet Europese topjaar als hoogtepunt uit AZ-tijd

ALKMAAR - Olaf Lindenbergh speelde in het verleden 5,5 jaar voor AZ. De 46-jarige Purmerender maakte in 2000 de overstap van De Graafschap naar de Alkmaarders en heeft het prima naar zijn zin gehad bij AZ. "Toen we in dat Europese topjaar in de eerste ronde naar Griekenland moesten, voelde het in eerste instantie als een schoolreisje", aldus de oud-middenvelder.

Ook op dit moment voetbalt hij zelf nog veel. "Trainen met de Ajax-veteranen, voetvolleyen in Aalsmeer en een rondo spelen bij Zeeburgia met wat oud spelers. Druk genoeg", lacht hij. Enkele jaren geleden was hij bovendien assistent van Koen Stam bij AZ onder 19. Van dat team maken inmiddels heel wat spelers furore bij het eerste elftal van de club.

"Calvin Stengs, Ferdy Druijf, Myron Boadu, Owen Wijndal, Teun Koopmeiners...", somt Lindenbergh er een aantal op. "Sommige spelers die zijn in de jeugd heel goed en daarvan weet je al dat ze het makkelijk gaan halen. Van anderen ben je soms wel eens verbaasd dat ze het zo goed doen bij de senioren. Bij Teun (Koopmeiners, red.) vroeg men zich bijvoorbeeld wel eens af of hij het wel of niet zou gaan halen. Maar sinds hij in de senioren speelt heeft hij echt heel grote stappen gemaakt."

Schoolreisje

Als hoogtepunt van zijn AZ-periode noemt hij zijn laatste jaar, waarin hij en zijn ploeggenoten doordrongen tot de halve finale van de UEFA Cup. "De meeste jongens hadden nog nooit Europees voetbal gespeeld en dan haal je opeens op een haar na de finale. Of dat dan geen dieptepunt is? Dat je de finale net niet haalt wel, ja. Maar we hebben dat jaar ongeveer twintig wedstrijden gespeeld, terwijl we de eerste ronde naar Griekenland (PAOK Saloniki-uit, red.) meer als een soort schoolreisje zagen. Die wonnen we en vanaf dat moment kwamen we steeds een ronde verder."

Bekijk het hele interview met Olaf Lindenbergh in de bovenstaande video