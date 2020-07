Danny Koevermans maakt zijn minuten tegenwoordig in de kelderklasse

HELMOND - Louis van Gaal haalde hem in 2005 naar AZ en inmiddels neemt hij als middenvelder SV Brandevoort 5 op sleeptouw in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Danny Koevermans is alweer even gestopt als betaald voetballer, maar de oud-spits denkt er nog niet aan om zijn schoenen definitief aan de wilgen te hangen.

Momenteel heeft Koevermans het even rustig vanwege de vakantie. Normaal gesproken is hij assistent-trainer van de PSV Vrouwen. "Als zometeen het seizoen weer gaat beginnen ben ik drie, vier dagen per week op De Herdgang (trainingscomplex van PSV, red.) te vinden", zegt de oud-spits. "In de tussentijd, als ik ergens een gaatje in de agenda heb, dan wil ik nog wel eens op de racefiets stappen of een potje golfen. Even je kop leegmaken en zinnen verzetten."

Quote "Ik ben nu 41 jaar, dus de snelheid zit er niet meer echt in" danny koevermans

In het weekend speelt hij zijn wedstrijdjes zoals gezegd in de kelderklasse bij SV Brandevoort. "En daar heb ik weer ontzettend veel zin in", lacht Koevermans. "In het eerste ben ik door de trainer als laatste man gepositioneerd. Nu, omdat ik toch ook wel wat fitter wil blijven, heb ik mezelf omgeturnd tot box-to-box middenvelder. Dan loop ik gewoon de hele tijd op en neer op het veld. Ik ben nu 41, dus de snelheid zit er niet echt meer in.

Bij Brandevoort speelde de voormalig goaltjesdief vier jaar in het eerste. "Dat waren echt vier prachtige jaren. We zijn in dorpjes geweest waar we vriendschappen met andere clubs hebben opgebouwd, hebben mooie zondagavondjes gehad. Dat is gewoon prachtig om mee te maken. Ik ben nu twee jaar echt in de kelderklasse aan het tikken. Ik krijg altijd een glimlach op m'n gezicht van het amateurvoetbal. Ik heb er weer heel veel zin in."