Maker van omstreden gaper teleurgesteld: "Beeld heeft niets te maken met racisme"

OOSTERLAND - Beeldhouwer Rein Veldboer uit Oosterland, die in 2017 de nu omstreden gaper boven drogisterij het Heertje in Amsterdam maakte, vindt het jammer dat het beeld tijdelijk wordt weggehaald . "Dat doen ze onder de noemer discriminatie, maar de gaper heeft niets te maken met racisme. Laat het gezond verstand zegevieren."

Vier jaar geleden verdween de vorige gaper boven de Amsterdamse drogist, de reden is nooit duidelijk geworden. "Maar het was tijdens de zwarte pietendiscussie", weet beeldhouwer Rein Veldboer, "dus misschien dat dat er mee te maken heeft gehad." De drogist vroeg hem om een nieuw beeld te maken, een ambacht dat nog maar weinigen weten te verstaan.

Dat het beeld nu weer van de gevel verdwijnt, doet Veldboer pijn. "Vooral vanwege de reden dat het wordt weggehaald, want het heeft niets te maken met discriminatie. De gaper komt uit een tijd dat mensen nog niet konden lezen of schrijven. Het was in feite een opvallende reclamezuil, en hier was gekozen voor een moorse sultan om aan te tonen dat de kruiden van heel ver weg kwamen. Er waren ook gapers in een brandweerpak bijvoorbeeld."

Vervloeken

Het steekt hem dat het verleden letterlijk lijkt te moeten worden uitgewist. "Je kunt het verleden wel vervloeken, maar daarmee kun je het niet rechttrekken." Bovendien loopt het volgens hem helemaal uit de hand.

