Gaper boven drogisterij in Amsterdamse centrum weg wegens 'dreigende situatie'

Afgelopen dinsdag is er een discussie ontstaan op Twitter over de gaper nadat columnist Sylvia Witteman een spottende opmerking had gemaakt. Zo vond ze het 'verbazend dat dit hier nog hangt midden in Amsterdam'. Witteman refereerde naar het zwarte gezicht en de oorbellen, waarna meerdere lezers heftig reageerde op de tweet.

De columnist plaatste vervolgens nog een tweet waarin stond dat haar bericht spottend was bedoeld. 'Godverdomme! Mijn spottende opmerking is serieus genomen door een stel idioten.' Ook schrijft ze dat de gaper niets met racisme te maken zou hebben. Toch wordt de beeltenis weggehaald.

'Niet langer relaxed'

Ondernemer Piet zegt tegen de krant dat het niet zo was dat er bij zijn zaak met messen werd gezwaaid of bedreigingen zijn geuit. Wel laat hij weten dat de situatie 'niet langer relaxed' was. "Er stonden soms mensen aan de overkant van de straat foto's te maken, bij wie ik geen goed gevoel had."

De ondernemer spreekt van een 'negatieve dynamiek' en vindt het beter dat de gaper wordt weggehaald. Toch zou Piet op een ander moment nog iets met de beeltenis willen doen. "Om de context op een of andere manier duidelijk te maken, maar nu wel even niet."

Uithangbord van apothekers

Volgens de uitleg in de etalage over de gaper is het beeld van oudsher bedoeld om te laten zien dat de medicijnen van de apotheker van verre kwamen en daarom van hoge kwaliteit waren. De beelden werden toen gebruikt als uithangbord van apothekers.

In november 2016 werd de gaper al eens gestolen. Een buurtbewoner vertelde toen aan AT5 dat de dader twee redenen kon hebben om het beeld te stelen: vanwege de link met racisme of omdat het beeld in goede staat zomaar tienduizend euro waard kan zijn.