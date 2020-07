Gecrashte auto Enkhuizen blijkt gestolen, bestuurder nog steeds spoorloos

De politie gaf de automobilist een stopteken, omdat zij een melding kregen dat hij reed in een gestolen auto. De bestuurder negeerde het stopteken en botste vervolgens op het politievoertuig, waarna hij te voet op de vlucht sloeg. De politie heeft een helikopter ingezet om de bestuurder te zoeken, maar dit mocht niet baten: hij is nog steeds spoorloos.

Onderzoek

"Blijkbaar is er een reden waarom hij ervandoor is gegaan", vertelt politiewoordvoerder Roderick de Veen. De bestuurder wordt nu niet alleen in verband gebracht met de diefstal van de auto, maar ook het negeren van het stopteken en op de vlucht slaan voor de politie. "Het voertuig is nu gelukkig terecht, maar wij willen wel heel graag weten wie er in die auto heeft gereden."

De politie gaat camerabeelden bekijken en start een buurtonderzoek. Ook gaan zij de diefstal van het voertuig verder onderzoeken en hopen zo aanknopingspunten te vinden die kunnen helpen in de zoektocht naar de bestuurder.