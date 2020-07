Automobilist rijdt politiewagen aan en crasht na achtervolging in Enkhuizen

In de bocht bij de Flevolaan ging het vervolgens mis. De automobilist vloog uit de bocht en ging er vervolgens te voet vandoor. Een politiehelikopter cirkelde lange tijd boven het gebied, maar vooralsnog is de bestuurder niet gevonden.



De auto zou mogelijk gestolen zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen. Ook is onduidelijk waarom de agenten een stopteken gaven. Ondertussen wordt nog steeds in de omgeving gezocht naar de automobilist.