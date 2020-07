Ludiek verkeersbord op Wormerse Veerdijk niet voor de kat z'n viool: 'Poes gaat voor'

WORMERLAND - Wie poes Smoes aanrijdt, krijgt een zwemles in de Zaan. Met die ludieke boodschap waarschuwen woonbootbewoners Clemens en Esther automobilisten op de Veerdijk hun snelheid te matigen en voorrang te verlenen.

"Rijdt je 'Smoes' aan...Dan leer je zwemmen in de Zaan", luidt de handgeschreven boodschap op een verkeersbord. Toegegeven, de boodschap is zo klein dat weinig automobilisten het kunnen lezen. Dat geldt niet voor de boodschap ernaast, in een groter lettertype: poes gaat voor.