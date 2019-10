Ludieke reactie op verkeersbord in Zaandam: 'Opschieten met werkzaamheden'

ZAANDAM - Een grappenmaker in Zaandam heeft wel heel weinig geduld voor de wegwerkzaamheden vlakbij het station. Hij maakte eigenhandig een bord met de vraag of de wegwerkers 'gewoon niet even op kunnen schieten'.

Het bord hing hij op onder het verkeersbord van de wegwerkzaamheden met de tekst 'mijn vader werkt hier, matig uw snelheid'. Daar wist de grappenmaker wel raad mee. Hij hing onder het verkeersbord zijn zelfgeknutselde bord op met de tekst: "Doe ik! wil jij dan pa vragen of hij opschiet!"

Op social media kunnen veel mensen er wel om lachen. Het bord krijgt in de facebookgroep 'Je bent Zaankanter als...' al meer dan 1.100 likes.