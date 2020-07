Politie zit achter straatracers aan in Aalsmeer en Uithoorn

AALSMEER - De politie maakt jacht op straatracers die in de nachtelijke uren in Aalsmeer en Uithoorn zo nu en dan voor herrie zorgen. Er zijn dit weekend al de eerste bekeuringen op grote schaal uitgedeeld aan bestuurders die mogelijk (eerder) betrokken waren bij straatraces.

De politie was dit weekend extra alert na signalen dat er opnieuw zou worden geracet. Dat ging volgens een woordvoerder van de politie mogelijk vanwege het slechte weer niet door. Onduidelijk blijft of de racers niet waren gealarmeerd door de controles.

Rijbewijs ingenomen

In plaats van aanhoudingen op heterdaad heeft de politie nu 49 auto's gecontroleerd. Drie bestuurders bleken te veel te hebben gedronken, van twee werden zelfs het rijbewijs ingevorderd. Sommige automobilisten negeerden een stopteken of weigerden hun rijbewijs te tonen. Een bestuurder had geen geldige papieren om te mogen rijden bij zich.

De afgelopen tijd klagen Aalsmeerders en Uithoornaren veel over de nachtelijke herrie. Onder meer op de Arthur Van Schendellaan in Uithoorn zouden automobilisten bij tijd en wijle met herrie rondscheuren.

