Straatrace in Amsterdam eindigt in crash: automobilist neemt de benen

AMSTERDAM - Een racende automobilist heeft gisternacht een ravage aangericht op de Mauritskade in Amsterdam. De man reed tegen een stoplicht en ging er na de crash vandoor.

Volgens getuigen die de automobilist rond 4.15 uur zagen rijden was hij aan het racen met een ander voertuig. Het tweetal reed met hoge snelheid door de Amsterdamse binnenstad.

Stoplicht

Bij de kruising op de Mauritskade met het Alexanderplein ging het mis: de bestuurder verloor de macht over het stuur en vloog uit de bocht. Zijn auto schoot door en kwam tegen een stoplicht tot stilstand.

Na het ongeluk ging de bestuurder er rennend vandoor. "Uiteraard is dit een misdrijf en is hij later in zijn woning aangehouden voor het verlaten van de plaats van het verkeersongeval", aldus de politie.

Niemand raakte gewond, maar zowel het stoplicht als de auto raakten zwaar beschadigd.