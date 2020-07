Meer maatregelen voor overstekende obers in Heiloo, maar: 'Nu juist onveiliger'

HEILOO - In de straat waar de Heiloose obers vanwege de terrasuitbreiding van hun café de weg over moeten steken om mensen te bedienen, staan nu waarschuwingspalen en is een wegversmalling. Dit vindt niet iedereen een goede oplossing. "Een zebrapad was beter geweest."

Dat reageert een Heiloose op Facebook. Op 1 juni was NH Nieuws al op het stationsplein bij de overstekende obers. Vanwege de coronamaatregelen moesten er tafels aan de overkant van de weg staan. Een van de obers gaf toen al aan dat het best link is om over te steken. "Ik werd net bijna geschept door een wielrenner!" Bekijk de reportage onderaan.

Er was toen wel al een bord geplaatst, een 'pas op, overstekende obers'-verkeersbord. De gemeente heeft daar vandaag dus nog een maatregel aan toegevoegd. "Om de overstekende obers een handje te helpen en het nog veiliger te maken is een wegversmalling aangelegd", aldus gemeente Heiloo vandaag op Facebook.

Klemgereden

Alleen is niet iedereen er even enthousiast over. 'Het is daar juist vaak al te smal voor het verkeer', reageert er een. Ze krijgt bijval. 'Als fietser ga je nu juist helemaal klemgereden worden. Zo onveilig!' Maar de gemeente denkt toch dat deze aanpassing ervoor zorgt dat het verkeer de snelheid omlaag brengt.

In de buurt van het station is er sowieso iets met paaltjes. Aan de Stationsweg werden er twee paaltjes, die ervoor moesten zorgen dat het veiliger werd, er kort na plaatsing uitgereden door automobilisten.