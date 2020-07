Onderzoekers willen in gesprek met betrokkenen cafébrand Volendam

VOLENDAM - Bijna twintig jaar na de brand in 't Hemeltje in Volendam wordt iedereen die bij de brand betrokken is geweest gevraagd om zijn of haar verhaal te doen. Onderzoekers van de Universiteit Leiden zijn een onderzoek gestart naar de effecten van nationale rampen op gemeenschappen en gebruiken de cafébrand in Volendam als casus.

DNP/Sander Schoon

"We zijn niet alleen op zoek naar de slachtoffers", benadrukt onderzoeker Vincent van der Vlies. Ook hulpverleners en familieleden wordt gevraagd hun ervaringen te delen, net als Volendammers van wie geen enkel familielid, vriend of kennis bij de ramp betrokken was. Het onderzoek is Van der Vlies belangrijk omdat andere gemeenschappen die in toekomst worden getroffen door een ramp wat betreft nazorg veel baat bij kunnen hebben. "Ik ga er helaas niet vanuit dat dit de laatste ramp was waar we mee te maken hebben gehad."

1 januari aanstaande is het exact twintig jaar geleden dat bij de brand in 't Hemeltje 14 mensen omkwamen en nog een tweehonderd gewond raakten. De onderzoekers verwachten dat het onderzoek op Nieuwsjaarsdag 2021 is afgerond. "Dit onderzoek is nooit af", aldus Van der Vlies. "We willen hier echt de tijd voor nemen." Niet alleen slachtoffers worden gezocht voor het onderzoek maar ook hulpverleners en familieleden. Ook worden mensen opgeroepen die helemaal geen vrienden of familie hebben die bij de ramp waren betrokken. Zijn kunnen zich allemaal aanmelden bij [email protected]